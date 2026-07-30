Die japanische Tennislegende Kei Nishikori verliert in Washington gegen Jódar, während er sich dem Ruhestand nähert

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Kei Nishikori, der beste männliche japanische Tennisspieler der Open Era, steht kurz vor dem Ruhestand. Der ehemalige Nummer 4 der Welt ist nun auf Platz 721 der Weltrangliste, nachdem er in den letzten 52 Wochen aufgrund von Verletzungen keine Punkte erzielt hatte, erhielt aber eine Wildcard beim Washington Open, einem Turnier, das er 2015 gewann, da er wusste, dass Nishikori nach den Japanese Open im September zurücktreten wird.

Nishikori, 36 Jahre alt, gelang es, die erste Runde zu gewinnen, indem er einen Rückstand aufholte und den Chinese Shang Juncheng besiegte – seinen ersten Toursieg seit 14 Monaten –, konnte aber gegen einen der Durchbruch des Jahres, Rafael Jódar, 19 Jahre alt und auf Platz 24 der Weltrangliste, der ihn im Achtelfinale mit 6:3, 6:2 besiegte, nichts ausrichten. Jódar, in seiner ersten Saison bei der ATP, trifft erstmals im Viertelfinale auf den Weltranglisten-15-Lorenzo Musetti.

Kei Nishikori gab zu, dass es ein schreckliches Match für ihn war, körperlich überwältigt von dem spanischen Teenager. "Kei ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Er hat so viele Titel gewonnen. Es ist ein Vergnügen, gegen ihn zu spielen, eine Legende wie Kei", sagte Jódar.

Nishikori beendet eine hervorragende Karriere, in der er 12 ATP-Titel (von 15 gespielten Finalspielen) gewann, das Finale der US Open 2014 erreichte, wo er Novak Djokovic besiegte, aber gegen Marin Cilic verlor, und eine olympische Bronzemedaille in Rio 2016 gegen Rafa Nadal gewann. Er erhält eine Wildcard für die Japan Open, ein ATP-500-Turnier, das Nishikori 2012 und 2014 zweimal gewann.