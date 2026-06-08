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Japan steht vor einer technologischen Krise, die schwer zu lösen ist. Einheimische Schwarzbären, eine gefährdete Art, deren Population sich laut Reuters seit 2012 im Land verdreifacht hat, dringen immer weiter in urbane (dicht besiedelte) Gebiete vor und stellen eine echte Gefahr für die Bewohner dar. Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Stadt Utsunomiya, 100 km von Tokio entfernt, wo ein Schwarzbär auf der Suche nach Nahrung durch die Stadt gesichtet wurde.

Aufnahmen, die in den frühen Sonntagmorgenstunden von Überwachungskameras aufgenommen wurden, zeigen das Tier, das durch die Straßen rennt und Passanten erschreckt. Die örtliche Regierung hat die Aussetzung des Unterrichts angeordnet, bis bestätigt werden kann, dass der Bär gefangen wurde und Schulkinder nicht mehr in Gefahr sind.

Experten sagen, dass der Klimawandel die natürliche Nahrungsversorgung von Bären wie Eicheln und Buchennüssen verringert hat, während die Entvölkerung ländlicher Gebiete und die Verbreitung aufgegebener Ackerflächen sie ermutigt haben, in der Nähe menschlicher Siedlungen nach Nahrung zu suchen.