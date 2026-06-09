Die japanische Stadt schließt fast 100 Schulen nach einer Bärensichtung

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Eine Stadt in Japan hat laut The Guardian alle ihre 94 Grund- und weiterführenden Schulen geschlossen, nachdem erstmals ein Bär in der Gemeinde gesichtet wurde. Utsunomiya liegt 100 km nördlich von Tokio, und Polizei und Jäger nehmen ihre Suche nach einem Tier fort, das normalerweise nicht so nah an der Hauptstadt des Landes zu sehen ist.

Utsunomiya hat etwa 500.000 Einwohner, und die Stadt ergriff Maßnahmen, als am Samstag ein mittelgroßer Schwarzbär in der Nähe eines Parks gesehen wurde. Später wurde der Bär erneut gesehen, wie er in den frühen Sonntagsstunden direkt vor zwei erschrockenen jungen Männern im Stadtzentrum lief. Der Bär wurde am Sonntag tagsüber in Wohngebieten gesehen und am Montag um 04:00 Uhr erneut in einem Fabrikviertel etwa 2 km vom Stadtzentrum entfernt.

Die Stadtbeamten von Utsunomiya fordern die Bewohner auf, ihre Türen und Fenster verschlossen zu halten, sich dem Bären nicht zu nähern, falls sie ihn sehen, und sich im nächstgelegenen Gebäude zu verstecken.

In diesem Jahr wurden in Japan ein Rekord von 50.000 Bärensichtungen gemeldet. Letzte Woche griff ein Bär in Fukushima vier Personen an, betrat das Büro eines Unternehmens und verletzte einen Mitarbeiter, bevor er in eine Fabrik eindrang, aus der er vermutlich entkommen ist, indem er ein Fenster von innen öffnete.

Genaue Populationszahlen sind nicht verfügbar, aber auf Japans Hauptinsel Honshu wird geschätzt, dass sich zwischen 12.000 und 42.000 asiatische Schwarzbären befinden, und die Zahlen werden angenommen, im Einklang mit dem Wachstum der Sichtungen gestiegen zu sein.