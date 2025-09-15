Die japanische Oma wird 100 und spielt weiter

HQ

Das Alter ist für Ushi Ando nur eine Zahl. Mit ihren 100 Jahren beweist die temperamentvolle Großmutter aus Fukushima, dass die Liebe zu Videospielen Generationen überdauern kann. Laut Yahoo Japan schreibt Ando ihre bemerkenswerte Langlebigkeit und ihren scharfen Verstand vor allem ihren täglichen Gaming-Sessions zu. Ihre Geschichte begann vor mehr als 30 Jahren bei einem Besuch bei ihrem Enkelkind in Tokio, wo sie zum ersten Mal einen Controller in die Hand nahm – und es nie bereute. Seitdem hat sie zwei Super Nintendo-Konsolen verschlissen und spielt nun glücklich auf ihrer dritten.

Ihre Favoriten? Klassischer Bomberman und Tetris. Ando spielt auch nicht nur solo. Ihre schärfste Konkurrentin ist ihr vierjähriges Urenkelkind, das oft spielerische Sticheleien wie "Oma ist besser als du" und "Du kannst mich immer noch nicht schlagen!" hört.

"Das Spielen hält mich wach, weil ich meine Finger benutze. Ich will nicht den ganzen Tag nur herumliegen und schlafen", sagt Ando. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass Videospiele sowohl geistige Übung als auch Unterhaltung sein können – in jedem Alter. Die coolste Oma der Welt? Gut möglich.