Die japanische Niederlassung von Baskin-Robbins verkauft The Super Mario Galaxy Movie Eis

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Wenn Sie in naher Zukunft eine Reise nach Japan geplant haben, sollten Sie definitiv bei Baskin-Robbins vorbeischauen und ein Eis holen. Siliconera berichtet, dass sie in Zusammenarbeit mit The Super Mario Galaxy Movie eine große Auswahl an Eis im Mushroom Kingdom anbieten.

Die Seite schreibt, dass das Highlight des Sortiments "Cotton Fruit Galaxy Geschmack ist, der zuckerwatteartiges Eiscreme mit gesalzenem Litschi- und Birnengeschmack mit Zuckerguss und Zuckerguss mit Power-Star-Geschmack verziert und mit Power-Star-förmigen Bonbons dekoriert ist", aber ehrlich gesagt sieht das meiste köstlich aus. Die Speisekarte können Sie sich selbst unter diesem Link ansehen, und auf dem Bild unten finden Sie auch eine Auswahl der angebotenen Angebote.