Die japanische CODA weist OpenAI an, die Verwendung von Material für das KI-Training von Sora 2 einzustellen

Wenn es um generative KI geht, stehen die verfügbaren Dienste seit langem in der Kritik, weil sie nicht wirklich "generativ", sondern abgeleitet sind - da die Modelle für das Training auf vorhandene Daten angewiesen sind und diese als eine Art Inspiration bei der Erstellung neuer Assets, Codes oder Lösungen verwenden.

Aus diesem Grund sind Trainingsdaten für Unternehmen wie OpenAI, Meta und Google absolut entscheidend. Aber andere Ersteller von Inhalten fangen an, sich daran zu orientieren. Der japanische Branchenverband Content Overseas Distribution Association (CODA) - der viele der größten Content-Produzenten des Landes vertritt, darunter Bandai Namco, Square Enix, Studio Ghibli und andere - hat nun eine formelle Mitteilung an OpenAI gerichtet, in der er das Unternehmen auffordert, keine seiner kollektiven Werke mehr als Trainingsdaten für Sora 2 zu verwenden, das am 1. Oktober veröffentlicht wurde.

Durch Sora 2 begannen die Benutzer schnell, Videos mit urheberrechtlich geschütztem geistigem Eigentum wie Mario, One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, Cloud aus Final Fantasy und vielen anderen zu erstellen.

CODA verlangt nicht nur, dass OpenAI aufhört, seine Inhalte für das Training und die Generierung von Ausgaben zu verwenden – sie argumentieren auch, dass Sora 2 bereits so umfassend mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert wurde, dass die Inhalte, die es selbst produziert, eine Urheberrechtsverletzung darstellen.

"CODA ist der Ansicht, dass der Akt der Replikation während des maschinellen Lernprozesses eine Urheberrechtsverletzung darstellen kann", sagen sie.

OpenAI hatte zuvor erklärt, dass bestimmte Studios eine Woche vorher benachrichtigt wurden, um sich von der Sora 2-Schulung abzumelden, aber das Unternehmen hat nicht bekannt gegeben, wer kontaktiert wurde.