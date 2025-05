Die Jagd nach der Wahrheit beginnt im Juni in We Were Liars von Prime Video

Prime Video hat einen ersten Vorgeschmack auf eine neue Mystery-Thriller-Serie gegeben, die im Juni dieses Jahres debütieren soll. Die als We Were Liars bekannte Serie ist eine Adaption des Romans von E. Lockhart, die sich um eine junge Gruppe reicher Prominenter dreht, deren Luxusleben zerstört wird, als ein seltsamer Unfall deutlich macht, dass ein Mitglied der Gruppe Geheimnisse verbirgt.

Die Serie soll am 18. Juni auf dem Streaming-Dienst debütieren und Emily Alyn Lind in der Hauptrolle neben Shubham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Caitlin FitzGerald, Mamie Gummer, Candice King, Rahul Kohli und David Morse zeigen.

Da We Were Liars in etwa sechs Wochen Premiere feiert, können Sie sich den Trailer der Serie unten ansehen und die vollständige Zusammenfassung lesen:

"We Were Liars" folgt Cadence Sinclair Eastman und ihrem eng verbundenen inneren Zirkel, der den Spitznamen "The Liars" trägt, während ihrer sommerlichen Eskapaden auf der Privatinsel ihres Großvaters in New England. Die Sinclairs sind amerikanische Königshäuser – bekannt für ihr gutes Aussehen, ihr altes Geld und ihre beneidenswerte Bindung – aber nachdem ein mysteriöser Unfall Cadences Leben für immer verändert, scheint jeder, einschließlich ihrer geliebten Liars, etwas zu verbergen zu haben."