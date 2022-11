Die It Takes Two Entwickler glauben, dass eine neue Nintendo Switch kommt

HQ

Als ich mit Hazelight-Gründer und It Takes Two-Regisseur Josef Fares über die kommende Nintendo Switch-Version von letzterem sprach, sagte er, dass der Port ihn wirklich beeindruckt habe, also musste ich fragen, ob es wahrscheinlicher sei, das nächste Spiel des Studios auf der Hybridkonsole zu sehen. Es stellt sich heraus, dass dies sehr unwahrscheinlich ist, es sei denn, die lange gemunkelte und erwartete neue Konsole ist echt:

"Ich würde es lieben, wenn mehr Leute das Spiel spielen könnten, aber jede Entscheidung in einem Hazelight-Spiel hängt davon ab, ob es die kreative Vision beeinflusst oder nicht. Wenn Nintendo also beschließt, die gleiche Hardware beizubehalten, was ich nicht glaube, wird es für das nächste Projekt aus technischer Sicht schwierig sein. Wenn sie es tun (eine stärkere Version machen), sehe ich keinen Grund, warum sie keine Version für diese nächste Maschine machen sollten. Weil wir nicht anfangen werden, die Vision zu ändern, es auf Nintendo zu veröffentlichen - auch wenn ich Nintendo liebe. Ich bin selbst ein großer Nintendo-Fan. Ich sage oft, dass It Takes Two in gewisser Weise eine Art Liebesbrief an Nintendo ist. So wie es gestaltet ist, gibt es viele Verweise auf Spiele, die ich liebe. Sowohl Mario als auch Zelda."

Halten Sie also nicht den Atem für das nächste Spiel von Hazelight auf der heutigen Nintendo Switch an und wissen Sie stattdessen, dass sowohl Hazelight als auch die Switch-Experten von Turn Me Up Games glauben, dass eine neue Konsole vor der Tür steht.