Die "It Ends With Us"-Saga geht weiter: Justin Baldoni klagt über 250 Millionen US-Dollar

An den Kinokassen 2024 gab es einige wirklich überraschende Schlagzeilen. Abgesehen davon, dass Inside Out 2 zum größten Hit des Jahres wurde und drei der vier größten Filme des Jahres animierte Fortsetzungen waren, drehte sich eine der verwirrendsten Geschichten um den Liebesfilm It Ends With Us. Der Film mit Blake Lively in der Hauptrolle und Justin Baldoni als Regisseur und Hauptdarsteller war in den Kinos recht erfolgreich und spielte weltweit rund 350 Millionen Dollar ein, wurde aber von einer sehr toxischen Beziehung zwischen den Hauptdarstellern überschattet.

Lively und Baldoni gehen sich seit Monaten an die Gurgel, nachdem Baldoni von Lively wegen seiner Handlungen und seines Verhaltens am Set und während der Entstehung des Films der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde. Dies alles kam in einem Artikel der New York Times heraus, in dem behauptet wird, dass Baldoni eine Verleumdungskampagne gegen Lively gestartet hat, etwas, gegen das Baldoni nun in einer massiven Klage gegen die Publikation vorgeht.

Variety berichtet, dass Baldoni eine Klage in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gegen die New York Times eingereicht hat, in der es heißt, dass der Lively-Artikel Informationen "herausgepickt" und "die Kommunikation verändert, des notwendigen Kontexts beraubt und absichtlich in die Irre geführt hat".

Die New York Times beabsichtigt, sich vor Gericht zu verteidigen, wobei ein Sprecher der Publikation hinzufügte: "Unsere Geschichte wurde akribisch und verantwortungsbewusst berichtet. Es basierte auf einer Überprüfung von Tausenden von Seiten von Originaldokumenten, einschließlich der Textnachrichten und E-Mails, die wir in dem Artikel genau und ausführlich zitieren."

Die Klage gegen die New York Times enthält auch weitere Kläger, darunter die Publizistinnen Melissa Nathan und Jennifer Abel, die die Publikation wegen Verleumdung und leichtem Eingriff in die Privatsphäre verklagen.