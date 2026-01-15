Die ISS-Besatzung landet vor Kalifornien in einer beispiellosen medizinischen Evakuierung der NASA in See

HQ

Vier Astronauten sind nach der ersten medizinischen Evakuierung der NASA von der Internationalen Raumstation sicher zur Erde zurückgekehrt, wobei eine Mission Monate früher als geplant wegen eines "ernsten", aber nicht offengelegten Gesundheitsproblems bei einem Besatzungsmitglied beendet wurde.

Die SpaceX-Kapsel landete in der Nacht im Pazifischen Ozean nahe San Diego und brachte Kommandantin Zena Cardman, NASA-Astronaut Mike Fincke, den russischen Kosmonauten Oleg Platonov und den japanischen Astronauten Kimiya Yui nach Hause. Alle vier wurden auf Tragen aus der Kapsel geholfen, eine Standardvorsichtsmaßnahme nach langen Phasen in der Mikrogravitation, lächelnd und winkend, während die Bergungsteams ihnen halfen.

Die NASA hat weder identifiziert, welcher Astronaut erkrankt ist, noch Angaben zur Erkrankung gegeben, mit Berufung auf medizinische Privatsphäre, erklärte jedoch, das Besatzungsmitglied sei stabil. Beamte der Behörde betonten, dass die Rückkehr keine Notfallevakuierung war, sondern eine Vorsorge, um eine vollständige medizinische Untersuchung vor Ort zu ermöglichen.

Die Mission, bekannt als Crew-11, erreichte die ISS im August und sollte bis Mitte Februar im Orbit bleiben. Obwohl frühe Rückkehren aufgrund von Krankheiten in anderen Raumfahrtprogrammen vorkamen, markiert dies die erste medizinische Evakuierung dieser Art in den 65 Jahren bemannter Raumfahrt der NASA, was sowohl die Risiken langfristiger Missionen als auch die wachsende Fähigkeit der Behörde unterstreicht, schnell zu reagieren, wenn gesundheitliche Probleme im Orbit auftreten.