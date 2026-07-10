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Die israelische Sängerin Noa Kirel, bekannt für ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2023, wo sie Dritte wurde, hat ein neues Lied mit dem Titel "Think You're Messi" veröffentlicht, in dem sie die spanische Nationalmannschaft verspottet: Im Videoclip spielt sie als Torhüterin, trägt ein argentinisches Cropped-Top und pariert mühelos jeden Elfmeter eines spanischen Spielers (in Wirklichkeit, Der israelische Fußballspieler Dan Ovadia trägt das offizielle WM-Trikot von Adidas, der im Video mitwirkt).

Der am 7. Juli veröffentlichte Song hat bereits über 1,1 Millionen Aufrufe auf YouTube, während eine Instagram-Kurzversion des Songs diese Woche viral ging.

Die Metapher ist eindeutig: Spanien ist eines der Länder, das den israelischen Völkermord am Gazastreifen und die Besetzung Palästinas stärker kritisierthat und weiterhin kritisiert, während Argentinien Israel viel stärker unterstützt hat (Netanjahu sagte kürzlich: "Milei ist ein großer Freund Israels").

Der Song und das Video scheinen ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Adidas Israel zu sein, die genau zu Beginn der Weltmeisterschafts-Viertelfinals veröffentlicht wurden. Man sollte sich daran erinnern, dass Israel sich nach einer 0:3-Niederlage gegen Italien im Oktober 2025 nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Hätte Israel sich qualifiziert, wäre es äußerst unwahrscheinlich gewesen, dass die FIFA das Land gesperrt hätte, wie sie es mit Russland und Belarus getan haben und weiterhin tun: Die FIFA verhängte Israel mit einer Geldstrafe von 164.272 €, 141.700 Pfund wegen Rassismus, versäumte jedoch, gegen die Teams im besetzten Westjordanland zu handeln.

Spanien bestreitet heute Abend sein Viertelfinalspiel gegen Belgien (21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST); wenn sie gewinnen, treffen sie am Dienstag im Halbfinale auf Frankreich.