Die Israelis schalten die Geiseluhr nach 844 Tagen nach dem Angriff im Oktober 2023 aus

Eine Uhr in Tel Aviv, die die Tage seit dem tödlichen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 zählt, wird am Dienstag, 844 Tage nach Beginn seines Ereignisses, abgeschaltet, nachdem der letzte verbliebene Geiselkörper geborgen wurde.

Das letzte Opfer, der 24-jährige außer Dienst lebende Polizist Ran Gvili, wurde während des Angriffs getötet, als er den Kibbuz-Alumim verteidigte. Seine Mutter, Talik Gvili, bezeichnete ihren Sohn als "einen israelischen Helden" und dankte den Unterstützern für ihre Solidarität in den 27 Monaten seit dem Angriff.

Der Stillstand markiert einen symbolischen Moment des nationalen Abschlusses in Israel und vollendet einen zentralen Teil der ersten Phase von US-Präsident Donald Trumps Plan, den Krieg mit der Hamas zu beenden. Die zweite Phase, kürzlich angekündigt, beinhaltet die Wiedereröffnung der Rafah-Grenze von Gaza zu Ägypten, die es Palästinensern wie dem 31-jährigen Nour Daher ermöglicht, im Ausland medizinische Behandlung zu suchen.

Familien, ehemalige Geiseln und Unterstützer werden sich zu einer öffentlichen Zeremonie in Tel Aviv versammeln, während die Uhr ausgeschaltet wird. Seit dem Waffenstillstand werfen israelische Streitkräfte und Hamas sich weiterhin gegenseitig Verstöße vor, wobei seit Oktober vier israelische Soldaten und über 480 Palästinenser getötet wurden. Das israelische Militär behält die Kontrolle über 53 % Gazas, während Hamas den Rest regiert...