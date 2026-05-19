Die iranischen Fußballspieler sind laut Trainer nicht in "geeigneten körperlichen Verfassungen" für die Weltmeisterschaft.

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Parallel zur Unsicherheit über Irans Teilnahme an der Weltmeisterschaft im nächsten Monat, mit allen drei Gruppenspielen in den Vereinigten Staaten, hat Amir Ghalenoei, Irans Cheftrainer, gesagt, er sei nicht "vollständig zufrieden mit der Einsatzbereitschaft der Spieler", rechne aber damit, "etwa 20 bis 25 % dieses Defizits" im in die Türkei entsandten Trainingslager auszugleichen. für die nächsten zwei bis drei Wochen, wie Reuters berichtete.

Ghalenoei gibt den Spielern keine Schuld: Der Krieg mit Israel und den Vereinigten Staaten, der am 28. Februar begann, bedeutete die Aussetzung der nationalen Saison der Persian Gulf Pro League und wird erst nach der Weltmeisterschaft wieder aufgenommen. Von den 30 am Samstag für die Weltmeisterschaft nominierten Spieler, bei einer großen Party in Teheran, spielen 22 für iranische Vereine und sind seit fast drei Monaten inaktiv.

"Wir müssen unsere heimischen Spieler auf das Niveau bringen, das der moderne Fußball verlangt", fügte der Trainer hinzu. "Was das Altersprofil betrifft, glaube ich, dass unsere heimischen Spieler in einer guten Position sind, aber es gibt noch Bereiche, die verbessert werden müssen. Wir müssen unsere Arbeit im türkischen Lager mit Entschlossenheit und Optimismus fortsetzen."

Irans erste Testspiele werden ein Freundschaftsspiel gegen Gambia am 29. Mai und ein weiteres Freundschaftsspiel ebenfalls in der Türkei sein, sowie ein Freundschaftsspiel gegen Puerto Rico auf ihrer US-Basis in Arizona, bevor die Herausforderung beginnt: Neuseeland am 15. Juni, Belgien am 21. Juni in Los Angeles; und Ägypten am 26. Juni in Seattle. Selbst wenn für die iranischen Spieler und das Personal vielleicht die eigentliche Herausforderung darin besteht, ohne Zwischenfälle ins Land einzureisen – etwas, von dem die FIFA hofft, dass es problemlos passiert, aber die unberechenbare Trump-Regierung denkt vielleicht nicht dasselbe...