Die InZone Buds von Sony verbessern Ihre Gaming-Ohrhörer

HQ

Auf den ersten Blick mögen die InZone Buds von Sony wie ein seltsames Produkt aussehen, vor allem, weil die Marke InZone zwar für Gaming-Zubehör wie Monitore, Headsets und mehr entwickelt wurde, PlayStation aber bereits nächsten Monat seine eigenen offiziellen Ohrhörer herausbringt.

Dies kann dazu führen, dass sich die Sony InZone Buds ein wenig aneinander stoßen, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Kopfhörer von Sony und nicht speziell von PlayStation stammen. Außerdem sollte es eigentlich keine Rolle spielen, solange sie gut funktionieren, oder?

Das haben wir in unserem neuesten Quick Look getestet. Mit einer Akkulaufzeit von 12 Stunden, 2,4 GHz und mehr gibt es vieles, was man an den InZone Buds mögen kann, aber sind sie auch das beste Audiogerät für Ihr Gaming-Setup? Das erfährst du im Video unten: