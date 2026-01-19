Die Investitionen von SpaceTech werden 2026 nach Rekordjahr 2025 stark ansteigen

HQ

Laut Seraphim Space (über Reuters) wird erwartet, dass die weltweiten Investitionen in Raumfahrttechnologie im Jahr 2026 weiter steigen, angetrieben durch verteidigungsbezogene Satellitenprogramme und das Interesse des Privatsektors an der Startkapazität. Der Sektor wird zunehmend als strategische Priorität angesehen, wobei die Länder um technologische und geopolitische Vorteile konkurrieren.

Im Jahr 2025 erreichte die private Investition einen Rekord von 12,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit 3,8 Milliarden US-Dollar allein im letzten Quartal. Die USA dominierten die Finanzierung und steuerten 7,3 Milliarden Dollar bei, etwa 60 % der weltweiten Investitionen, die durch Startdienste und Verteidigungsprogramme wie die Golden Dome-Initiative des Pentagon angetrieben wurden.

Bild bereitgestellt von der NASA // Shutterstock

Investoren verweisen auf einen möglichen SpaceX-Börsengang als wichtigen Wachstumsimpuls, der SpaceTech als Mainstream-Anlageklasse validiert und anderen Unternehmen in der Spätphase die Tür öffnet, Börsennotierungen zu verfolgen, sagte der Seraphim-Analyst Lucas Bishop.

Europa verzeichnete ein moderateres Wachstum, während Asien hohe Investitionsniveaus beibehielt, wobei China rund 2 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung von heimischen Satelliten und Starts beisteuerte. Analysten sagen, dass die Integration von KI in Raumfahrthardware und -analysen ein weiterer wichtiger Treiber im kommenden Jahr sein wird.

Die Dynamik des Sektors folgt auf die Exekutivverordnung von US-Präsident Donald Trump im Dezember, die den Weltraum zu einer zentralen nationalen Sicherheits- und Wirtschaftspriorität erklärte und eine weitere staatliche Unterstützung signalisiert, von der Investoren glauben, dass sie das Wachstum 2026 und darüber hinaus aufrechterhalten werden.