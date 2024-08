Die Integration von Xbox und Discord bringt in einem weiteren Update eine Reihe neuer Funktionen mit sich

HQ

Während Discord seine Integration sowohl in Xbox- als auch in PlayStation-Konsolen vorantreibt, versucht der Dienst sein Bestes, um die Erfahrung der Benutzer auf dem PC nachzuahmen. Das bedeutet, dass du deine Freunde anrufen, ihre Streams ansehen und vieles mehr kannst.

Diese Funktionen sind nun in einem neuen Update auf dem Weg zur Xbox. Sie können Ihre Freunde direkt über die Xbox-Version von Discord anrufen und Anrufe von ihnen entgegennehmen, und wenn ein Freund seinen Bildschirm entweder auf dem Handy, PC oder auf der Konsole teilt, können Sie am Stream teilnehmen.

Außerdem können Sie über den Happening-Teil der App neben Xbox-Partys sehen, wer was vorhat, sodass Sie die beiden Dienste in einem vermischen können. Im Wesentlichen wird dies hoffentlich dazu führen, dass die meisten PC-Discord-Dienste problemlos auf Xbox zugreifen können, was ein reibungsloses Telefonieren ermöglicht.