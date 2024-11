Die Integration von Call of Duty: Black Ops 6 in Warzone 2.0 fühlt sich schrecklich an

HQ

Ich muss davon ausgehen, dass Raven Software sich gerade die Haare rauft. Es sollten große Büschel, vielleicht sogar ganze Haarteile, auf dem Boden im Büro der Entwickler liegen, die vor allem in den letzten 16 Monaten bei den meisten Aktualisierungen von Call of Duty: Warzone 2.0 immer stärker geworden sind. Die Warzone -Integration von Call of Duty: Black Ops 6 wurde kürzlich mit freundlicher Genehmigung des Schwesterstudios Treyarch eingeführt, und es gibt keinen besseren Weg, dieses radikale Redesign des Battle-Royale-Monolithen zu beschreiben, ohne unaufrichtig zu sein und zu sagen, dass es ein rekordverdächtiger Fehltritt ist.

Warzone hat, wie wir alle wissen, mehrere Erscheinungsformen durchlaufen und es gab viele, die die "neue" Richtung, die Infinity Ward und vor allem Raven einschlugen, als sie die Basis des mittlerweile zwei Jahre alten Warzone 2.0 entwarfen, nicht mochten. Vorbei war die halsbrecherische Geschwindigkeit des Vorgängers. Stattdessen bekamen wir ein Spiel mit einem Inventarsystem, das teilweise von Escape From Tarkov entlehnt war, Bewegungen, die Arma III atmeten, gekreuzt mit Modern Warfare, und eine gigantische neue Karte namens Al-Mazrah, die Architektur und Gelände bot, die Fans noch nie zuvor gesehen hatten. Warzone 2.0 war etwas anderes als das, was Warzone gewesen war, was dazu führte, dass viele Hardcore-Gamer und laute Streamer ausrasteten. Activision verlor Spieler, die von Anfang an glaubten, dass der Hauptpunkt von Warzone Schnelllebigkeit, Slide-Cancelling, Sniping und Solo-basiertes Spielen war und nicht das Stapeln von Squads, das Al-Mazrah oft anbot.

Ich habe nie viel Warzone gespielt. Aus drei oder vielleicht vier Abenden in Verdansk wurden drei oder vier Abende in der Caldera, ohne wirkliches Verlangen nach mehr. Zu viel Fokus auf benutzerdefinierte Perk-Ketten, OP-Loadouts und die Mega-Geschwindigkeit führten dazu, dass ich mich als Anfänger überfordert fühlte. Warzone 2.0 war mein Weg in die hyperbeliebte Online-Sensation von Activision. Es war langsamer, es lag der Fokus auf Beute, die Drei-Platten-Westen kamen nicht mit dem ersten Fallschirmsprung und XL-Rucksäcke plus schwere, langsamere Bewegungen machten es zu einem anderen Spiel als das, was es einmal war. Ich habe mich darauf eingelassen, schnell gelernt, Al-Mazrah zu lieben, das Inventarsystem sowie den Proximity-Chat, der vor allem im ersten Jahr des Spiels die Voraussetzungen für eine ganze Reihe von unglaublich lustigen Elementen und Gesprächen mit feindlichen Teams geschaffen hat.

In den Jahren 2023 und 2024 hat sich Warzone 2.0 geändert. Raven hat auf den Wunsch der Spieler nach den gleichen Bewegungsmustern und der gleichen Laufgeschwindigkeit wie im ersten Spiel gehört und den Diamanten in dem rauen Free-to-Play-Shooter aktualisiert, optimiert, verfeinert und poliert, der dank Vondel, Urzikstan und einem verbesserten Rebirth Island vor allem im letzten Jahr auf königlichem Niveau unterhalten hat. Der Zustand, in dem ich persönlich Warzone vor der Integration von Black Ops 6 befinde, ist der beste Zustand, in dem sich das Spiel je befand. Funktional vollständig, mit stabilen Servern, relativ fehlerfrei, gut aussehend, actiongeladen, rasant und sehr süchtig machend. Dann änderten sich die Dinge. Donnerstag, der 14. November, und alles änderte sich... Zum Schlechteren.

Black Ops 6 's Warzone hat das Spiel im Grunde grundlegend neu aufgebaut. Als jemand, der in den letzten 24 Monaten über 1.000 Stunden in das Projekt von Raven investiert hat, muss ich mich natürlich fragen, warum, vor allem, gerade als das Spiel endlich so funktionierte, wie es ursprünglich gedacht war? Das Black Ops 6 -Update hat jetzt die grundlegenden Mechaniken überarbeitet und obwohl ich dachte, dass es sich genauso anfühlen würde wie die Omnibewegung in Black Ops 6 Multiplayer, ist das nicht der Fall. Ich habe mich einige Male mit der neuen Area 99 -Karte beschäftigt und war jedes Mal erstaunt, wie rückständig das ist, weil es sich in jeder Hinsicht so anfühlt, als wäre Black Ops 6 's Warzone das veraltete Spiel, während Modern Warfare III 's Warzone das neue, moderne Spiel ist.

Das Omnimovement-Gimmick bringt mich so ziemlich nur durcheinander, wenn ich versuche, feindlichem Feuer auszuweichen, versehentlich in den Bauchbereich springe oder wie ein Dummkopf rückwärts rase. Das Beutesystem fühlt sich träge und nicht annähernd so schnell an, und das Aufheben von Dingen fühlt sich eher wie das lethargische, müde, uralte System in PUBG: Battlegrounds an als alles andere. Waffen sind jetzt farblich gekennzeichnet wie in Fortnite, was nicht in Warzone gehört, und alle Vorteilspakete, Ausrüstungen und Waffen-Builds, die ich in Modern Warfare III 's Warzone entworfen habe, wurden gelöscht. Oh, und die neue Animation, die Treyarch eingebaut hat und die die Schultern des Spielers und damit die Waffe beim Laufen viel mehr bewegen lässt, gehört auch nicht in Warzone, da sie langsamer wird und dem effektiven Laufen im Weg steht.

Obendrein bin ich wieder super skeptisch gegenüber den neuen Menüs, die sich anfühlen, als wären sie von Leuten gemacht worden, die etwas verändern wollten, was wirklich funktioniert, nur um der Veränderung willen. Veränderung um der Veränderung willen, nicht um der Verbesserung willen, schlicht und einfach. Viele, viele Millionen Dollar für die Neugestaltung von Dingen auszugeben, die bereits hervorragend funktionieren, muss sicherlich die effizienteste Form der Geldverschwendung sein, vor allem, wenn man Modern Warfare III 's Warzone so hätte lassen können, wie es war, und stattdessen seine ganze Zeit mit zwei oder sogar drei neuen Karten hätte verbringen können? Das ist es schließlich, was die Fans verlangen. Eine neue Resurgence -Karte auf Augenhöhe mit Vondel und eine neue große Karte auf Augenhöhe mit Al-Mazrah, kein komplett neu gestaltetes Bewegungssystem, das sich träge anfühlt, oder Menüs, die einfach jede kleine Funktion durcheinander bringen.

Und dann ist da noch die Sache mit Treyarch und ihren Grafikern, die denen offensichtlich nicht gewachsen sind, die an der IW 9.0-Engine gearbeitet haben. Black Ops 6 Warzone und vor allem die neue Karte Area 99 (die nur eine erweiterte Nuketown ist) sieht eher wie eine frühe PS4-Karte aus als wie etwas, das Ende 2024 veröffentlicht wurde. Viel besser wird es auch nicht, wenn wir uns das Sounddesign ansehen, das ebenfalls völlig unnötig neu gestaltet wurde. Der Chat klingt geringfügig besser mit einer weniger spitzen und weniger hallfokussierten Akustik, während das Spiel selbst deutlich schlechter klingt als, sagen wir, Rebirth Island in Modern Warfare III 's Warzone. Die Explosionen sind weniger detailliert, die Schritte sind weniger hörbar und es klingt einfach nur so.

Fakt ist, dass ich ein bisschen schockiert und vor allem genervt darüber bin, wie Activision etwas fein Poliertes, gut funktionierendes, beliebtes und nachweislich sehr gutes genommen und mit tonnenweise verdrehten Designentscheidungen zerstört hat. Die Tatsache, dass sie sich auch dafür entschieden haben, die Riot Shield als Nahkampfwaffe (vollständig) zu löschen, mit der Begründung, dass es sich um eine "Trollwaffe" handelt, ist fast absurd. In einem teambasierten Battle-Royale-Spiel, in dem es hauptsächlich darum geht, strategisch klug und eng zu spielen, um in Form von Squads zu gewinnen, ist ein Riot Shield und seine Verwendung nicht mehr ein Troll-Move als die Perk-Streaks, die jetzt zum Aufbau verfügbar sind und einen Spieler mit der richtigen Kette von Spezial-Upgrades bis zu dreimal tödlicher machen als jemanden ohne.

Ich glaube nicht, dass ich seit Jahren eine so taubstumme Demontage eines brillanten, funktionierenden Spiels wie dieses erlebt habe. Es braucht dringend eine Renovierung.