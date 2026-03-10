Die IndyCar Series kündigt den Freedom 250 Grand Prix von Washington, D.C. an.

HQ

2026 wird der 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten sein, und es werden mehrere Sportveranstaltungen im Land stattfinden, über das Offensichtliche hinaus (die FIFA-Weltmeisterschaft zwischen Juni und Juli, gemeinsam von Mexiko und Kanada ausgerichtet). Dazu gehören ein UFC-Event im Weißen Haus, der Tag, an dem Trump 80 wird, und die unheimlich benannten "Patriot Games", die erschreckend ähnlich zu den Hunger Games kommen.

Ein weiteres Rennen wurde als Teil der IndyCar Series angekündigt, der Freedom 250 Grand Prix of Washington D.C., ein Straßenkurs, der viele der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der US-Hauptstadt umrunden wird, darunter das National Archives, das Smithsonian, die Pennsylvania Avenue, das National Mall und ganz in der Nähe des Kapitols. Insgesamt 1,7 Meilen, oder 2,74 km, in einem Layout, das die Fans als langweilig bezeichnen: lange Geraden und nur sieben Kurven.

Dieses Rennen findet am 23. August im Rahmen der IndyCar Series 2026 statt. Bisher gab es zwei Rennen in der Serie, wobei der Titelverteidiger Álex Palou das erste in St. Petersburg, Florida, gewann, derzeit aber aufgrund eines Unfalls im zweiten Rennen in Phoenix auf dem fünften Platz lag. Das Rennen in Washington, D.C. wird das 15. von 18. Rennen sein.