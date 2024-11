Die in London angesiedelte Krimiserie von Guy Ritchie mit Tom Hardy in der Hauptrolle wird 2025 Premiere feiern Auf Paramount+, mit Pierce Brosnan und Helen Mirren in den Hauptrollen.

Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dassRay Donovan Guy Ritchies Spin-off-Serie in etwas anderes übergehen wird. Wir können jetzt hinzufügen, dass dies bestätigt wurde, da Paramount eine Menge frischer Details darüber geteilt hat, woran der Filmemacher als nächstes arbeitet und wann es auf dem Paramount+-Streamer erscheinen wird. Uns wurde gesagt, dass sich die Serie um zwei verfeindete Familien drehen wird, die in London leben, und dass es sich um ein Drama über das organisierte Verbrechen handelt, in dem Tom Hardy die Hauptrolle spielen und an der Seite von Pierce Brosnan und Helen Mirren auftreten wird. Wir wissen, dass Hardy die Rolle von Harry Da Souza spielen wird, einem "professionellen Versöhner im Namen der Harrigan-Familie", während Brosnan und Mirren Conrad und Maeve Harrigan spielen, wobei ersterer "das Oberhaupt einer sehr erfolgreichen irischen Verbrecherfamilie mit Sitz in London ist, für die Harry arbeitet" und letzterer "Conrads Frau und die Matriarchin der Harrigan-Familie" ist. Obwohl dies also keine Ray Donovan -Serie mehr sein wird, hat sie ein ähnliches Setup und Thema wie dieses Projekt, da es auch hier um einen professionellen Fixer gehen wird. Wir kennen noch weder das feste Veröffentlichungsdatum noch den tatsächlichen Namen, aber wir wissen, dass sie 2025 auf Paramount+ debütieren wird. Bild aus Legend (2015).