Die in Großbritannien ansässige Organisation Noctem Esports schließt

Esports kann ein sehr halsabschneiderisches Geschäft sein, und wir sehen wieder einmal ein Beispiel dafür. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Noctem Esports hat beschlossen, aufzugeben und zu schließen. Dies wurde in einem X-Beitrag bestätigt, in dem die Organisation feststellt, dass Folgendes:

"Heute ist ein trauriger Tag, da wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen haben, den Betrieb von Noctem mit sofortiger Wirkung einzustellen...

"Zwei Jahre lang haben wir alles gegeben, um etwas Besonderes aufzubauen und die Marke dorthin zu bringen, wo wir sie brauchten und haben wollten. Leider haben wir das nicht geschafft."

Das bedeutet, dass die Kader und Spieler, die die Organisation beschäftigt, veröffentlicht werden, einschließlich ihres Call of Duty Challengers Kaders und ihres Apex Legends Global Series Teams, die kürzlich an der Championship in Sapporo, Japan, teilgenommen haben.