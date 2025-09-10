Die In-Game-Websites von Grand Theft Auto VI sind möglicherweise online durchgesickert

HQ

Während wir auf das angebliche Veröffentlichungsdatum im Mai 2026 warten, bleiben die Neuigkeiten auf Grand Theft Auto VI etwas dünn. Das wird Insider und Leaker jedoch nicht davon abhalten, über jedes mögliche Merkmal dieser monumentalen Veröffentlichung zu berichten. Zuletzt haben wir uns die Websites angesehen, die Rockstar möglicherweise ins Spiel gebracht hat, damit ihr zwischen den Raubüberfällen stöbern könnt.

Der Leaker und Insider Tez2 hat kürzlich (via GameRant) über Website-Domains gepostet, die Take-Two Anfang des Jahres registriert hat. Die meisten davon sehen aus wie Parodie-Seiten, was darauf hindeutet, dass sie von Rockstar im Spiel auf ähnliche Weise verwendet werden wie die Websites in GTA V und GTA IV. Schauen Sie sich die folgende Website-Liste an:



what-up.app



rydeme.app



buckme.app



leonidagov.org



brianandbradley.com



hookers-galore.com



wipeoutcornskin.com



myboyhasacreepycorndog.com



What-up.app scheint eine Version von WhatsApp zu sein, wobei Rydeme wahrscheinlich eine Art Uber- oder Lyft-Parodie ist. Es gibt einige, die etwas kryptischer sind, und obwohl in Hülle und Fülle so klingen mögen, als würde es Ihnen eine Freundin für die Nacht geben, ist es auch möglich, dass es sich um eine Art Angel- oder Bootswebsite handelt, wenn man bedenkt, wo GTA VI spielt. Die Leonidagov-Website ist wahrscheinlich nur eine Titelseite der Regierung, und buckme ist wahrscheinlich eine Zahlungstransfer-App. Wir können Ihnen wirklich nicht sagen, worum es bei myboyhasacreepycorndog.com geht, aber wir werden es herausfinden, wenn Grand Theft Auto VI veröffentlicht wird.

Grand Theft Auto VI erscheint derzeit am 26. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PS5.