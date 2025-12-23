Dänisch hergestellte Abnehmpille wird die erste orale Behandlung gegen Fettleibigkeit in den Vereinigten Staaten

HQ

US-Regulierungsbehörden haben die Abnehmpille von Novo Nordisk genehmigt, was dem dänischen Pharmaunternehmen einen großen Aufschwung im schnell wachsenden Markt für Adipositasbehandlungen und einen Vorteil gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly verschafft.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration hat am Montag eine tägliche orale Version von Wegovy mit 25 Milligramm Semaglutid freigegeben, dem gleichen Wirkstoff, der auch in Novos injizierbaren Wegovy und Ozempic verwendet wird. Es ist die erste Pille, die in den USA speziell zur Behandlung von Fettleibigkeit zugelassen wurde.

Erste orale Behandlung bei Fettleibigkeit in den Vereinigten Staaten

Die Zulassung erfolgt, während Novo versucht, Marktanteile zurückzugewinnen, nachdem er an Eli Lillys injizierbarem Medikament Zepbound verloren hat. Die Anleger begrüßten die Nachricht und ließen die in den USA notierten Novo-Aktien im erweiterten Handel um etwa 8 % steigen.

In einer klinischen Studie im späten Stadium verloren Patienten, die die Pille einnahmen, durchschnittlich 16,6 % ihres Körpergewichts über 64 Wochen ab, verglichen mit 2,7 % bei denen, die ein Placebo nahmen. Das Medikament wurde für Erwachsene mit Fettleibigkeit oder Übergewicht zugelassen, die ebenfalls mindestens eine verwandte Gesundheitserkrankung haben.

Ansprechen von Patienten, die zögern, Injektionen zu verwenden

Novo sagte, die Pille könne den Zugang zur Behandlung erheblich erweitern, indem sie Patienten anspricht, die zögern, Injektionen zu verwenden. Analysten schätzen, dass orale Gewichtsverlustmedikamente bis 2030 etwa 20 % des Marktes ausmachen könnten.

Das Unternehmen plant, die Pille Anfang Januar auf den Markt zu bringen, mit Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten. Eli Lillys konkurrierende Abnehmpille Orforglipron könnte bereits im nächsten Frühjahr von der FDA zugelassen werden.