Die Imperiale Garde wird uns helfen, uns in Warhammer 40,000: Space Marine II massiv zu fühlen

Warhammer 40,000: Space Marine II geht noch einen Schritt weiter, wenn es um das Niveau des Konflikts geht, den wir im Spiel sehen. Tausende von Tyraniden können jederzeit auf dich zukommen, und so brauchst du vielleicht einige Verbündete, um sie zurückzuschlagen.

Abgesehen von deinen Space-Marine-Kameraden werden auch viele Imperiale Wachen auf dem Schlachtfeld unterwegs sein. Wir haben mit dem Creative Director des Spiels, Oliver Hollis-Leick, über die Imperiale Garde gesprochen und darüber, was sie für den Spieler bedeutet.

"Einer der Hauptgründe für die Einbeziehung der Imperialen Garde ist, dass sie die Größe und den Umfang eines Space Marines in einen Kontext stellen. Wenn man also an Cadians vorbeigeht und sie auf ein Knie fallen und salutieren, weiß man zu schätzen: Wow, ich bin wirklich riesig."

"Ein weiterer Grund dafür ist, dass das Imperium Krieg mit mehreren verschiedenen militärischen Gruppen führt, und wir wollten einen epischen 40K-Krieg darstellen, nicht nur Space Marines auf einer Mission. Je mehr wir also in Bezug auf Akadier einbeziehen könnten, desto mehr gibt es Adeptus Mechanicus, sie haben ihre eigenen unterschiedlichen Fahrzeuge. Je mehr wir das tun konnten, desto besser. Und es ist, ich mag den Satz, es ist wie ein kompletter Krieg, wie ein planetarischer totaler Konflikt."

Sie sind also nicht nur großartig, um Ihr Ego zu stärken, sondern können auch hier und da helfen. Erwarten Sie, dass sie eher den Marines in den Halo-Spielen ähneln als Supersoldaten, die zu den Dingen fähig sind, die ein Space Marine tun kann, aber sie sind immer noch willkommene Hilfe.