Die IEM Cologne beginnt heute: Hier sind die Play-In-Matchups

Es ist Zeit, zur Kathedrale von Counter-Strike zurückzukehren. Die IEM Cologne beginnt heute mit der Play-In -Phase, in der 16 Teams gegeneinander antreten und versuchen, sich einen der acht verbleibenden Plätze im folgenden Hauptturnier zu sichern.

Da die Spiele unmittelbar bevorstehen, kennen wir die Eröffnungsspiele. Das Format für die Play-In ist ein Double-Elimination, was bedeutet, dass jedes Team ein Leben hat, bevor es vollständig aus der IEM Cologne ausscheidet. Die Aufstiegsplätze werden an die vier Teams vergeben, die zwei Matches im oberen Bracket gewinnen, sowie an die vier Teams, die das untere Bracket überstehen. Obwohl wir in ein paar Tagen nicht wissen werden, wie diese Slots letztendlich angeordnet sind, sind die ersten Play-In Spiele wie folgt geplant.



FaZe Clan gegen BIG



Team Liquid gegen PaiN Gaming



3DMAX im Vergleich zu MiBR



Ninjas im Pyjama vs. Heroisch



GamerLegion vs. Komplexität



TYLOO gegen Virtus.pro



Astralis gegen B8



FlyQuest gegen Furia



Zu den acht Mannschaften, die sich bereits für die Gruppenphase qualifiziert haben, gehören:



Vitalität des Teams



G2 Esports



Team Falken



Die MongolZ



Mouz



Natus Vincere



Aurora Spiele



Teamgeist



Wenn man bedenkt, wer der Favorit für das Event ist, ist Team Vitality derjenige, den man im Auge behalten sollte, da sie eine Mega-Siegesserie haben und derzeit führend auf der Jagd nach dem nächsten Intel Grand Slam sind.