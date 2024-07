Die HyperX Mini-Serie führt kleinere Gaming-Peripheriegeräte für Kinder ein

HQ

Da Spiele alle Altersgruppen durchdringen - einschließlich stilvoller Peripheriegeräte mehr denn je - haben wir in den letzten Jahren gesehen, wie Hersteller eine für Kinder geeignete Ausrüstung eingeführt haben, die sowohl für sie als auch für ihre Eltern gut ist. JBL zum Beispiel hat eine Junior-Reihe für Musikkopfhörer herausgebracht, und jetzt sehen wir, dass HyperX mit einem eher auf Spiele ausgerichteten Angebot nachzieht.

Mehr über die HyperX Cloud Mini (die wie auf den Bildern unten zu sehen sind) haben wir kürzlich auf einer Veranstaltung von OMEN in Madrid erfahren. Sie wurden auf der CES vorgestellt und standen uns nun vollständig zur Verfügung, um sie in die Hände zu bekommen, aber nicht auf unseren größeren Köpfen. Und abgesehen davon, dass sie in der Größe "mini" und auf kinderfreundliche Weise ergonomisch sind, sind die Gaming-Headsets mit einem hardware-begrenzten Lautstärkepegel ausgestattet, sowohl für kabelgebundene als auch für Bluetooth-Konnektivität (maximale drahtlose Ausgangsspitze begrenzt auf 85 dB).

Ja, Ihre Kinder möchten den linken Knopf an ihre Nintendo Switch anschließen.

Apropos Mini, aber auch für Erwachsene hatte HyperX auch den Clutch Tanto Mini-Controller oder den Pulsefire Haste 2 Mini, aber das Rampenlicht lag auf der HyperX Pulsefire Haste 2 Core, einer leichten Bluetooth-Maus, die von einer einzigen AAA-Batterie mit einem Gewicht von nur 70 Gramm betrieben wird.

In Bezug auf Gaming-Laptops präsentierte HP unser geliebtes OMEN Transcend 14 und das brandneue KI-gestützte OMEN 17, über das Sie an anderer Stelle auf Gamereactor mehr erfahren werden.