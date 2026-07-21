Die Huthis im Jemen treten auf Irans Seite in den Krieg ein und kündigen eine Seeblockade Saudi-Arabiens an

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Die Huthis im Jemen, langjährige Feinde Israels und der Vereinigten Staaten, kündigten gestern Abend an, eine "Seeblockade" gegen saudische Schiffe zu verhängen, die entlang ihrer Küste zur oder von der Straße von Hormus fahren. Die 'faktische' Schließung dieser Route würde die Versorgung mit saudischem Rohöl stören und die globale Energiekrise erheblich verschärfen.

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen hat bereits angekündigt, auf diese Bedrohungen energisch und entschlossen zu reagieren, und hat begonnen, Verteidigungsmaßnahmen für ihre Schiffe in der Bab el-Mandeb-Straße einzusetzen. Der Iran hatte die Huthis unter Druck gesetzt, diese Passage zum Roten Meer zu schließen, falls die Vereinigten Staaten weiterhin Irans Strominfrastruktur angreifen.

Unterdessen versuchen Washington und Teheran weiterhin, nach der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten vor einigen Wochen diplomatische Kanäle wiederherzustellen. Ein ranghoher iranischer Beamter sagte am Montag gegenüber Reuters, dass Teheran von pakistanischen Vermittlern einen Vorschlag für einen zehntägigen Waffenstillstand erhalten habe, um das Übergangsabkommen zu retten, was den Weg für eine dauerhafte Vereinbarung ebnet, um den am 28. Februar mit US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran begonnenen Krieg zu beenden.