Die Huntsman V3 Pro-Tastatur von Razer will Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen

Razer hat eine riesige Liste von Tastaturen in seinem Portfolio und hat diese Reihe kürzlich um ein Pro-Modell für die Huntsman V3 erweitert. Dieses Gerät versucht, sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, indem es einen großen Fokus auf Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit legt, wobei Razer sogar so weit geht zu sagen, dass es mit " unfairen Geschwindigkeiten" arbeitet. Um zu sehen, ob das stimmt, haben wir das Gerät für die neueste Folge von Quick Look in die Hände bekommen.

Schauen Sie sich unbedingt die folgende Folge an, in der unser Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über den Huntsman V3 Pro teilt und wie er im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.