Die Houston Outlaws machen dicht

Nach der Schließung der Overwatch League standen die vielen verschiedenen OWL-Organisationen vor der Aufgabe, herauszufinden, was sie mit den von ihnen entwickelten Franchises und Gemeinschaften tun sollten. Für einige Teams bedeutete dies, sich einfach an ein neues Wettbewerbsumfeld anzupassen, wie z. B. die Toronto Ultra und die Shock in der Overwatch Champions Series. Andere entschieden sich, die Welt der Inhaltserstellung zu erkunden, wie es bei der Houston Outlaws der Fall war.

Aber dieser Weg ist anscheinend nicht so verlaufen wie geplant, denn jetzt wurde bestätigt, dass Outlaws Entertainment, die Muttergesellschaft der Houston Outlaws und Team Axle, schließt. In einer Erklärung heißt es weiter:

"Es war ein wunderbarer Lauf mit vielen Höhen und einigen unglücklichen Tiefen, seit die Marke vor sieben Jahren mit der Einführung der Houston Outlaws als eines der ersten Teams in der Overwatch League gegründet wurde. Leider sind wir nicht in der Lage, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu liefern."

Es wird nicht erwähnt, was mit den verschiedenen unterschriebenen Mitgliedern von Outlaws Entertainment passieren wird, aber sie sind wahrscheinlich alle jetzt aus ihren Verträgen entlassen worden.