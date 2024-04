Die Horrorkomödie Nightbitch mit Amy Adams in der Hauptrolle feiert am 6. Dezember Premiere

Searchlight Pictures hat angekündigt, dass die kommende Horrorkomödie Nightbitch am 6. Dezember in die Kinos kommen wird.

Der Film unter der Leitung von Amy Adams ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Rachel Yoder aus dem Jahr 2021. Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighbourhood) schrieb das Drehbuch und führt Regie und in den Hauptrollen sind Scoot McNairy (Blonde) und Mary Holland (Happiest Season) zu sehen.

"Rachel Yoders Buch hat mir den Atem geraubt. Ich habe nicht mehr so über ein Buch gefühlt, seit ich vor vielen Jahren "Das Tagebuch eines Teenager-Mädchens" gelesen habe", sagte Heller in einem Statement. "Rachels düster-komische Geschichte über Mutterschaft und Wut gab mir das Gefühl, gesehen zu werden. Und es mit Amy Adams im Hinterkopf anzupassen, war das, was mich durch die Pandemie gebracht hat. Ich bin so begeistert, diesen Film mit wunderbaren Partnern wie Anne Carey, Annapurna Pictures und Searchlight zum Leben zu erwecken. Es ist ein Traum, der wahr wird."

Es wurde noch kein Trailer für den Film veröffentlicht, aber wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald dieser veröffentlicht wird.

