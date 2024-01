Die Horrorfilm-Giganten Blumhouse und Atomic Monster haben Fusion abgeschlossen

HQ

Die beiden wohl größten Produktionsfirmen der Welt, wenn es um Horrorfilme geht, haben sich offiziell zusammengeschlossen. Dies wurde heute bekannt gegeben und bedeutet, dass die Welten von James Wan nun frei mit allem kollidieren können, was Jason Blum und Blumhouse in ihren Regalen haben.

Der Hauptgrund für die Fusion soll die Zukunftssicherung des Unternehmens sein, und die Verhandlungen, die seit etwas mehr als zwei Jahren laufen, sind endlich abgeschlossen. Der erste Film, an dem die beiden zusammen gearbeitet haben, ist Night Swim, ein vielversprechender Horrorfilm, der am Freitag in die Kinos kommt.

Was sind Ihre Ansichten über die Fusion, gut oder schlecht?