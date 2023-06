Die Hoonigans kommen in ihrer zweiten Saison zu The Crew Motorfest

HQ

Ubisoft hatte kürzlich einen Blowout für Informationen über das The Crew-Franchise. Im Rahmen der The Crew Summer Showcase des französischen Unternehmens haben wir mehr über das sechste Jahr des Inhalts von The Crew 2 und ein wenig mehr über die Pläne für die Ergänzungen von The Crew Motorfest nach der Veröffentlichung erfahren.

Für The Crew 2 gab Ubisoft bekannt, dass in Jahr 6 (Staffel 9 und darüber hinaus) das Race Creator-Feature debütieren wird, das den Spielern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Rassen für die Community zu erstellen. Ebenso wird die erste der beiden Episoden von Staffel 9 neue American Legends Geschichten und Ereignisse einführen und die Spieler hinter das Steuer der Bugatti Chiron Sport 300+ Divine Edition, der Ford Mustang Boss 429 Lime Edition, der Chevrolet Camaro RS Ghost Edition und Nissan GT-R Haru Edition. Diese neuen Geschichten sollen auch Erzähl- und Hintergrundelemente haben, die The Crew 2 mit The Crew Motorfest verbinden.

In Bezug auf das kommende Spiel gab Ubisoft bekannt, dass The Crew Motorfest die Hoonigans für die zweite Saison des Post-Launch-Supports ins Spiel bringen wird. Da wir bereits darüber informiert wurden, dass sich Saison 1 um amerikanische Muskeln und ikonische Fahrzeuge drehen wird, bedeutet dies, dass wir nur darauf warten, von Saison 3 zu hören, um eine vollständige Vorstellung davon zu bekommen, wie Jahr 1 von The Crew Motorfest aussehen wird - da jede Saison ungefähr vier Monate dauern wird.

Ansonsten wurde hinzugefügt, dass The Crew Motorfest ein Flair von Riders Republic haben wird, da das Rennspiel stündlich Kopf-an-Kopf-Showdowns und ein Grand Race austragen wird, bei dem 28 Fahrer auf zufällig generierten Strecken über der hawaiianischen Insel gegeneinander antreten.

Schließlich merkte Ubisoft zum Thema beider Spiele an, dass die Importfunktion, die es Spielern ermöglicht, The Crew 2 Autos nach The Crew Motorfest zu bringen, es den Benutzern ermöglicht, jedes Auto aus The Crew 2 Staffel 8 oder früher zum Start zu importieren - und wird sich dann zu einem späteren Zeitpunkt um die Unterstützung des Imports für Autos ab Saison 9 kümmern.