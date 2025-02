"Die Hölle wird ausbrechen": Trump setzt Hamas eine Frist, um Geiseln freizulassen oder Konsequenzen zu tragen

HQ

US-Präsident Donald Trump hat der Hamas ein Ultimatum gestellt, in dem er die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln bis Samstagmittag fordert, und davor gewarnt, dass die Nichteinhaltung schlimme Konsequenzen nach sich ziehen werde. Während er vom Oval Office aus sprach, während er die Durchführungsverordnungen unterzeichnete, erklärte Trump, dass "die Hölle ausbrechen wird", wenn die Geiseln nicht innerhalb der Frist freigelassen werden.

Er bestand darauf, dass die Freilassung "alle von ihnen einschließen muss, nicht in Tropfen, nicht zwei und eins und drei und vier und zwei". Er räumte zwar ein, dass Israel das letzte Wort über den Waffenstillstand hat, machte aber seine persönliche Haltung deutlich, dass er, wenn die Hamas sich nicht daran hält, "ihn aufkündigen wird und alle Wetten sind verloren". Seine Bemerkungen fügen der bereits fragilen Situation weitere Unsicherheit hinzu. da die Hamas weitere Geiselbefreiungen unter Berufung auf angebliche israelische Waffenstillstandsverletzungen verschoben hat.

Unterdessen wird Trumps umfassenderer Plan, Gaza "in Eigenbesitz" zu nehmen und die Palästinenser dauerhaft umzusiedeln, weiterhin international verurteilt, wobei Jordaniens König Abdullah ihn in Washington mit dem Thema konfrontieren wird. Einige Mitglieder von Trumps eigener Regierung haben versucht, seine Aussagen abzuschwächen, aber der Präsident bleibt unerschütterlich in seiner Vision. Im Moment bleibt abzuwarten, ob die Hamas auf Trumps Frist reagieren wird – oder ob "die Hölle ausbrechen wird".