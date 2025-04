Die hohen Zölle haben Microsoft erneut zum weltweit am höchsten bewerteten Unternehmen gemacht

HQ

Nachdem Apple jahrelang das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt war, hat Microsoft sie im vergangenen Jahr überholt. Aber nicht lange und sie wurden sowohl von Nvidia als auch von Apple wieder überholt.

Das jüngste Zollchaos aus den USA hat Apple jedoch sehr geschadet, das, wie wir wissen, eine sehr hohe Produktion in China hat, nicht zuletzt von iPhones. China wurde mit extrem hohen Zöllen bestraft, und am Dienstagabend bestätigte die Trump-Regierung, dass nun Zölle von 104% in Kraft sind.

Wie CNBC berichtet, hat all dies nun dazu geführt, dass Apple in der vergangenen Woche um unvorstellbare 23% gefallen ist, da ein hohes Risiko besteht, dass Apple in den USA extrem hohe Preise für seine Produkte verlangen muss. Microsoft, das eher von Software lebt, ist nicht in gleicher Weise betroffen und ist "nur" um rund 7% gefallen und ist in der Folge nun wieder der Xbox-Hersteller Microsoft das weltweit am höchsten bewertete Unternehmen.

Ob Apple es schafft, den Thron in naher Zukunft zurückzuerobern oder nicht, dürfte davon abhängen, ob der Zollkrieg weitergeht, denn mit 104% Zöllen auf alle Apple-Produkte in den USA dürften diese so teuer werden, dass sich selbst die treuesten Fans nicht dafür interessieren werden.