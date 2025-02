Hamas will die Leichen der Familie Bibas am Donnerstag zurückgeben

HQ

Die Familie Bibas, die während des Angriffs am 7. Oktober 2023 entführt wurde, soll Berichten zufolge im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens nach Israel zurückkehren. Über ein Jahr lang hat das Schicksal von Shiri Bibas und ihren beiden kleinen Kindern Ariel und Kfir die Herzen und Köpfe vieler Menschen in Israel und auf der ganzen Welt gefangen genommen, da ihre Entführung zu einem Symbol für die Tragödie dieses Tages wurde.

Am Dienstag wurden die Hoffnungen auf eine sichere Rückkehr zunichte gemacht, als die Hamas bestätigte, dass die Familie in Form ihrer Leichen nach Israel zurückgebracht werden würde, als Teil eines breiteren Austauschs während einer kurzen Waffenruhe. Die Hamas behauptet, dass die drei bei israelischen Bombardements getötet wurden, aber Israel hat dies nicht bestätigt.

Während israelische Beamte den Tod der Familie Bibas nicht offiziell bestätigt haben und in einem Beitrag auf X vor der Verbreitung von Gerüchten warnen, hat die Nachricht eine Welle der Trauer durch die Nation geschickt. Während Israel sich weiter von den Anschlägen vom Oktober erholt, bleibt die Regierung entschlossen in ihren Bemühungen, alle ihre Bürger nach Hause zu bringen. Die Diskussionen über den Gefangenenaustausch dauern an, und die vollständigen Details dieses tragischen Kapitels sind vorerst noch nicht bekannt.