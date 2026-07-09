Die Hoffnung auf die spirituelle Ikaruga-Fortsetzung lebt noch

Vor knapp zwei Monaten wurde bekannt gegeben, dass die Entwicklung von Ubusuna, dem spirituellen Nachfolger von Treasures Shoot-'em-up-Klassiker Ikaruga, eingestellt wurde. Die Entwicklung hatte tatsächlich bereits 2014 unter der Leitung von Ikaruga-Schöpfer Hiroshi Iuchi begonnen, und M2 war als Verleger am Projekt beteiligt.

Nach diesen enttäuschenden Nachrichten verließ Iuchi M2, doch der Verlag schrieb damals in einem offenen Brief, dass "Herr Iuchi nicht alle Hoffnung aufgegeben hat, 'Ubusuna ' unabhängig von M2 zu vollenden", und offenbar scheint die Hoffnung noch lebendig zu sein. Über seine Website (danke, Automaton) teilt Iuchi nun seine Sichtweise darauf, was mit Ubusuna passiert ist und warum es so lange gedauert hat, es fertigzustellen.

Unter anderem erklärt er, dass das Team selten die Gelegenheit hatte, am Spiel zu arbeiten, weil es häufig Pausen gab, wenn ihnen andere Aufgaben zugewiesen wurden, und dass es auch ein übermäßiges Streben nach Perfektion gab. Anfangs akzeptierte er das Schicksal des Spiels, aber Kollegen und Unternehmen haben Interesse gezeigt, das Spiel fertigzustellen, und er schreibt nun, dass die Arbeit ohne M2s Beteiligung wieder aufgenommen wurde (übersetzt mit Google Translate):

"Ich weiß nicht, wie das Ergebnis sein wird, und es ist vielleicht nichts, was sofort gelöst werden kann. Wir arbeiten jedoch hart daran, Ihnen allen, die so lange gewartet haben, "Ubusuna " zu liefern – also warten Sie bitte weiter und sehen Sie es ab. Das gesamte Personal wird sein Bestes geben, daher wären wir sehr dankbar, wenn Sie uns weiterhin unterstützen."

Iuchi merkt außerdem an, dass Ubusuna ein verzeihenderes Actionspiel ist als Ikaruga, und obwohl es schon lange in Produktion ist, bleibt sein Kern intakt und immer noch unterhaltsam:

"Außerdem, obwohl Ubusuna selbst ein etwas einzigartiger und schwer anzupassender Shooter ist, hat sich das Konzept seit 2006 überhaupt nicht verändert, und es gibt keine Probleme. Ich will nicht prahlerisch klingen, aber selbst nachdem ich das Spiel so gespielt habe, wie es jetzt ist, finde ich es ziemlich spaßig. (Ich denke, es ist für die meisten Leute wahrscheinlich leichter zu spielen als Ikaruga.)"

Und damit sind wir wieder am Anfang. Die Grafiken und ähnlichen Assets, die er während seiner Zeit bei M2 erstellt hat, gehören zu letzterem, und es bleibt abzuwarten, ob er sie zu einem angemessenen Preis zurückkaufen kann. Ubusuna wird hoffentlich zu gegebener Zeit veröffentlicht, aber rechne nicht damit, dass das bald passiert.