Die höchste, schnellste und längste Achterbahn der Welt eröffnet morgen offiziell: erste offizielle Perspektive

Six Flags Qiddiya, der neue riesige Freizeitpark in Saudi-Arabien, wird morgen, am 31. Dezember 2025, offiziell für die Öffentlichkeit eröffnet und damit auch die längste, höchste und schnellste je gebaute Achterbahn für die Öffentlichkeit eröffnet: Falcons Flight.

Zur Feier dieses Ereignisses organisierte der Park am Montagabend eine besondere Eröffnungsfeier, die als vielleicht die spektakulärste Eröffnung einer Achterbahn aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird, mit Feuerwerk, das beim vorbeifahren des Zuges entzündet wird, einer Drohnenshow und sogar einem Springer in einem Red Bull-Vogelkostüm, der durch den riesigen 163 m hohen Hügel der Fahrt fährt.

Falcons Flight hat 4.250 m, 13.943,6 Fuß Gleis und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, 155 mph, und nutzt lineare Synchronmotorstarts (LSM), um den Zug auf eine Klippe zu katapultieren, auf eine maximale Höhe von 195 m, 639,8 Fuß. Es ist mit Abstand die höchste, schnellste und längste Achterbahn, die je gebaut wurde – Rekorde, die vielleicht niemals gebrochen werden.

Der Rest des Parks (umgeben von einer zukünftigen Formel-1-Strecke) verfügt ebenfalls über riesige Achterbahnen, darunter eine "Tilt Coaster", bei der die Strecke buchstäblich von horizontal nach vertikal kippt, aber keine ist so groß wie die Falcons Flight, eine Achterbahn, von der viele bei ihrer Ankündigung 2019 dachten, sie würde nie gebaut werden... Aber hier ist es.