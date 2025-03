Die höchste Achterbahn der Erde wird heute zerstört, und Sie können sie live verfolgen

HQ

Kingda Ka, die ehemals höchste Achterbahn der Welt, wird heute, in wenigen Stunden, zerstört werden. Dieser 139 m (456 ft) große Koloss wurde im Mai 2005 eröffnet, aber letztes Jahr vom Park Six Flags Great Adventure in New Jersey, USA, geschlossen. Es wird angenommen, dass die Wartungskosten zu teuer waren und es besser ist, es abzureißen und etwas Neues zu bauen.

In den letzten Monaten wurden die unteren Teile der Gleise entfernt. Aber der riesige Zylinder ist zu groß, um ihn mit Kränen abzureißen, also wird er mit einer Reihe von "schnellen Explosionen" zerstört. Achterbahnfans haben auf diesen Tag gewartet, der in diesem Monat aufgrund der Wetterbedingungen mehrmals verschoben wurde, aber die Zeit steht fest, und Kingda Ka wird heute, Freitag, zwischen 9 und 10 Uhr ET in die Luft gesprengt. Das ist zwischen 15:00 und 16:00 Uhr MEZ, in Großbritannien eine Stunde früher.

Fernsehkameras sind installiert, Nachbarn in Jackson wurden vor dem Lärm gewarnt. "Halten Sie Haustiere im Haus, wenn sie empfindlich auf laute Geräusche reagieren. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, von lauten Geräuschen betroffen ist, treffen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen."

Seit Monaten die Nachricht bekannt wurde, dass die Achterbahn für immer geschlossen - und verdampft - werden würde, trauern Achterbahnfans um die spektakuläre, aber kurzlebige Achterbahn. Viele werden wahrscheinlich versuchen, einen letzten Blick auf das riesige Bauwerk zu werfen, das in 19 Jahren bei 128 mph (206 km/h) und 12 Millionen Fahrten einen unvergleichlichen Nervenkitzel bot.

In der Zwischenzeit werden die lokalen Fernsehnachrichten live über die Explosion berichten. NBC kündigt bereits seine Live-Berichterstattung an, während der Park den Zuschauern riet, sich von der Szene fernzuhalten.

Nachdem alle Trümmer und Staub beseitigt sind, wird der Park mit dem Bau einer neuen, rekordverdächtigen Achterbahn beginnen, die an deren Stelle tritt und im nächsten Jahr eröffnet wird. Es ist nicht bekannt, was sein wird. Den Rekord für die höchste Achterbahn der Welt wird jedoch ein neues Monster brechen, Falcon's Flight, das bereits vollständig in Saudi-Arabien gebaut wurde.

