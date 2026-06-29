Die Hitzewelle in Europa hat bereits 1.300 zusätzliche Todesfälle verursacht

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WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus fordert die europäischen Länder auf, sich besser auf hitzebedingte Gesundheitsprobleme vorzubereiten, wie BBC und YLE berichten.

Tedros Adhanom Ghebreyesus schätzt, dass die beispiellose Hitzewelle in Europa im Frühsommer für eine große Anzahl zusätzlicher Todesfälle verantwortlich sein könnte.

"Seit dem 21. Juni wurden mehr als 1300 Übersterblichkeiten im Zusammenhang mit hohen Temperaturen in Europa registriert.

"Hitzestress wird oft als der "stille Killer" bezeichnet – und europäische Häuser, Arbeitsplätze und Schulen wurden nicht für diese Temperaturen gebaut."

Außerdem ist Europa der am schnellsten erwärmende Kontinent der Erde, was für Regierungen ein Weckruf sein sollte.

"Europa ist der am schnellsten erwärmende Kontinent der Erde und erwärmt sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Im Moment leben 150 Millionen Menschen unter extremer Hitze, Hunderte sind gestorben, Schulen sind geschlossen, Stromnetze brechen zusammen."

"Insbesondere ermutigen wir die europäischen Länder, Aktionspläne zur Hitzegesundheit umzusetzen, als Teil der umfassenderen Agenda zum Schutz der Gesundheit vor dem Klimawandel."