Die hitzebedingten Todeszahlen in Großbritannien liegen nun nahe an Rekordverdächtigen

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Laut Reuters liegt die Zahl der in Großbritannien in diesem Jahr aufgrund der extrem heißen Hitze Todesopfers bereits nahe am Rekord von 2022. Die britischen Gesundheitsbehörden schätzen in diesem Jahr bisher 2.877 hitzebedingte Todesfälle, fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2025 und nahe an den 2.985 Todesfällen im Jahr 2022.

Es war der wärmste Juni, der in England gemessen wurde, und die Zahl folgt auf wiederholte Hitzewellen, wobei die vierte diese Woche in vollem Effekt ist. Großbritannien hat in diesem Jahr bereits mehrere ungewöhnlich heiße Phasen durchgemacht, darunter Rekordtemperaturen im Frühling, und die Hitzewelle im Juni löste eine seltene rote Hitze-Gesundheitswarnung aus.

Gesundheitsbehörden warnen, dass dies zu einem strukturellen Risiko und nicht zu einem Einzelfall wird. Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind am anfälligsten, während der NHS mit wachsendem Sommerdruck konfrontiert ist, da heißes Wetter länger, häufiger und extremer wird.