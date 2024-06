Die Hexenklasse von Path of Exile 2 ist perfekt für diejenigen, die ihre Schergen die schwere Arbeit erledigen lassen möchten

HQ

Path of Exile 2 führt - neben einer Fülle anderer zusätzlicher Funktionen für neue und wiederkehrende Fans - eine neue Klasse ein. Die Hexe mag für euch ein kleines Rätsel sein, aber in unserem Interview mit Christopher Laferriere von Grinding Gear Games haben wir ein wenig mehr darüber erfahren, was die Klasse zum Strahlen bringt.

"Die Hexe ist so etwas wie ein klassischer Beschwörer", sagte er. "Und wir haben die Dienertypen im Vergleich zum ersten Spiel ziemlich erweitert. Also, weißt du, in [Path of Exile] 1, nur als Beispiel, Raise Skeleton. Man kann Skelette auferwecken und sie treffen Dinge, und das ist ungefähr das Ausmaß der Fertigkeit. Manchmal rennen sie zu Dingen, das war's auch schon. Während wir in PoE 2 immer noch ziemlich einfache Skelettkrieger haben, gibt es dann auch Skelett-Scharfschützen, die Pfeil und Bogen schießen. Es gibt Skelett-Brandstifter, die Brandbomben werfen und deine eigenen Schergen explodieren lassen können, damit sie Schaden anrichten."

"Es gibt Skelettkleriker, die deine Diener wiederbeleben und heilen können, und es gibt noch ein paar mehr. Es ist also ziemlich umfangreich, und wir wollten auch den Beschwörer-Spielstil in gewisser Weise etwas aktiver machen."

Es wird auch spezifische Befehle geben, die du deinen Schergen geben kannst, so dass es ziemlich detailliert sein wird, wenn es um das Gameplay geht, mit einer Menge zu verwalten für Hexenspieler. Aber das alles ist Teil der Schaffung einer großen Armee, die Ihren Befehlen folgt. Schaut euch unser vollständiges Interview unten an, um noch mehr Details zu Witch und eine Gameplay-Komplettlösung für Witch zu erhalten:

