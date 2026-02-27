Die heutige Pokémon Presents dauert 30 Minuten, es wird Musik geben, und die 1.025 Logos, die jedem Pokémon gewidmet sind, werden gezeigt

Alles Gute zum Pokémon-Tag, alle zusammen! Heute, am 27. Februar, finden die neuen Pokémon Presents statt, bei denen große Neuigkeiten erwartet werden. Vielleicht Gen 10? Es ist auch möglich, dass weitere Details zu FireRed und LeafGreen enthüllt werden und vor allem das 30-jährige Jubiläum von Pokémon gefeiert wird.

Wie Stealth40k uns auf X mitteilt, dauert das Event 30 Minuten und es wird Zeit für Musik geben sowie die speziellen 30-Jahr-Jubiläumslogos zu sehen, die für die bisher 1.025 existierenden Pokémon erstellt wurden.

Wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, um unseren Pokémon RedFire- und LeafGreen-Guide zu empfehlen, in dem wir Ihnen die exklusiven Pokémon jeder Version zeigen.

Was erwartest du, wird während der heutigen Pokémon Presents angekündigt?