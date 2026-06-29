Die Herstellungskosten der PlayStation 6 näherten sich der Marke von 1000 Dollar

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Erinnerst du dich, als Gaming erschwinglich war? Wahrscheinlich werden wir nur von der nächsten Generation von Spielern hören, da die Preise selbst für aktuelle Konsolen weiter steigen. Wenn Sie gehofft haben, dass sich die Dinge in der nächsten Generation verbessern würden, denken Sie noch einmal nach, denn ein Insider hat bestätigt, dass die Stückliste seit der letzten Überprüfung um Hunderte Dollar gestiegen ist.

Vor etwa drei Monaten behauptete Kepler_L2, Sony werde etwa 760 Dollar für die Herstellung der PlayStation 6 ausgeben. In einem neuen Beitrag von Neogaf hat er jedoch inzwischen bestätigt, dass dieser Preis um etwa 200 Dollar gestiegen ist. Daher wird erwartet, dass wir mit dem Materialkatalog von 1000 Dollar nicht viel weniger als Grundpreis für die neue Konsole erwarten werden.

Die PlayStation 5 Pro nähert sich diesem Preis bereits und liegt nun im Vereinigten Königreich bei einem Grundpreis von 899,99 $ bzw. 789,99 £. Wenn du noch hundert Dollar dafür investierst, hast du vielleicht den PS6-Preis. Bedeutet das, dass eine Verzögerung unvermeidlich ist? Laut Kepler_L2 würde Sony einen Fehler machen, wenn es die Konsole verzögert. Wenn die RAM-Preise nicht bald fallen, ist es nur möglich, dass der Preis steigt. Wenn sie tatsächlich erscheinen, wird Sony nicht viel verlieren, wenn es die Konsole zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt bringt.