Die Herr der Ringe-IP wird im nächsten Jahr 5 neue Spiele veröffentlichen

Als eine der beliebtesten IPs der Welt ist es keine Überraschung, dass die Embracer Group große Pläne für Der Herr der Ringe hat. Nach dem Erwerb der Rechte an der IP im vergangenen Jahr zeigt ein aktueller Finanzbericht von Embracer , dass wir im nächsten Jahr 5 neue Titel sehen könnten, die auf den Werken von J.R.R. Tolkien basieren.

Bis Ende März 2024 plant die Embracer Group die Veröffentlichung von 5 neuen Spielen, an denen derzeit in externen Studios gearbeitet wird. Derzeit kennen wir zwei dieser Spiele. Einer von ihnen ist Der Herr der Ringe: Gollum, ein Stealth- / Abenteuertitel, der bei zahlreichen Gelegenheiten mit starken Verzögerungen konfrontiert war, aber tatsächlich in diesem Jahr erscheinen soll.

Der andere Titel ist Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria, der dich und ein paar Freunde auf ein kooperatives Zwergenabenteuer durch die legendären Minen von Moria mitnimmt. Return to Moria soll noch in diesem Jahr für PC erscheinen.

Die anderen drei Titel wurden noch nicht angekündigt, aber es scheint unwahrscheinlich, dass es sich um große Konsolenveröffentlichungen handeln wird und es sich stattdessen wahrscheinlich um mobile Spiele handelt.

Bist du aufgeregt, diese 5 neuen Spiele im Herr der Ringe-Universum zu sehen?