Die Helsmiths of Hashut erhalten in den neuen Enthüllungen von Age of Sigmar bullische Unterstützung

Wenn du jetzt den bösen Duardin in die Finger bekommen willst, dann ist das Armee-Set "Helsmiths of Hashut" die beste Wahl. Games Workshop hat jedoch gerade einige neue Miniaturen enthüllt, die in die Reihe kommen und dir helfen werden, deine Armee von Dämonen-bindenden Zwergen zu stärken.

Die Einheiten, die im Armee-Set verfügbar sind: die Dominator-Maschine, die Todesschreier-Raketenbatterie, die Höllenkohorte und der Kriegsdespot, werden alle ihre eigenen individuellen Kits haben. Zu ihnen gesellen sich auch brandneue Miniaturen wie der Dämonenschmied, der als Aschgrauer Ältester zusammengebaut werden kann, Bullenzentauren, Höllische Razers und Hobgrot Vandalz.

Neue Würfel und der Kodex der Helschmiede von Hashut können ebenfalls gekauft werden, und an der Spitze der Armee reitet Urak Taar, der erste Dämonschmied, auf seinem Höllischen Stier in die Schlacht. Dieser Bausatz sieht aus wie ein Tafelaufsatz für jedes Regal und kann auch als Dämonenschmied auf Infernal Taurus gebaut werden, wenn du denkst, dass du mehr als einen massiven Metallbullen brauchst, um deine Armee aufzunehmen.

Diese Modelle werden alle bald bestellbar sein und euch bei eurer Mission helfen, die Reiche der Sterblichen für Hashut zu beherrschen. Die vollständige Liste der Vorbestellungen findet ihr hier.

