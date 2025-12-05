Die Helldivers-Entwickler setzen groß auf Wikinger-Chaos

Helldivers II-Entwickler Arrowhead braucht kaum eine Vorstellung, und nach dem Erfolg von Magicka 2011 und dem ersten Helldivers 2015 hatten sie ein solides finanzielles Polster zur Verfügung. Im Anschluss daran gründeten sie 2018 die Holdinggesellschaft Shpel AB, die sich auf Spieleentwicklung und Asset-Management konzentriert.

Nun gibt eine Pressemitteilung bekannt, dass sie acht Millionen schwedische Kronen (etwa 640.000 £ / 730.000 €) in das in Göteborg ansässige Studio Oddiko und die Entwicklung ihres Spiels Meadgard investiert haben. Zusätzlich zum Geld helfen sie auch auf andere Weise, und wir können unter anderem lesen:

"Aber das ist mehr als nur finanzielle Unterstützung. Die Unterstützung einiger der erfahrensten Entwickler der Branche ist ein unglaublicher Schub für das gesamte Projekt. Das Wissen und die Einsichten von Arrowhead verschaffen uns Vertrauen und strategische Orientierung während der gesamten Produktion und helfen uns, ein noch besseres Erlebnis für Sie alle zu gestalten. Wir möchten auch allen einen großen Dank aussprechen, die das Projekt verfolgen, uns unterstützen und an Meadgard glauben."

In einem Interview mit Breakit sagt Linda Davidsson, CEO von Oddiko, dass es keine leichte Reise war, Geldgeber für das Spiel zu finden. Sie erklärt:

"Wir erreichten die magische Zwei-Jahres-Marke, in der wir das Gefühl hatten, dass es nicht funktionierte und wir etwas ändern mussten."

Mit diesem finanziellen Schub scheint es wahrscheinlich, dass Meadgard wie geplant fertiggestellt wird. In diesem charmanten Spiel betreibst du eine Wikinger-Taverne. Natürlich ist das leichter gesagt als getan bei einer wilden Gruppe von Gästen, die vielleicht mit besonderen Bedürfnissen, einer Welt zum Erkunden und Monstern, die man besiegen muss, vorbeikommen könnten. Davidsson selbst sagt, es sei "wie Overcook, aber mit Wikingern, Gewalt und Alkohol" – und das klingt überhaupt nicht schlecht.

Wir wissen nicht, wann es veröffentlicht wird oder ob es auf anderen Formaten als PC verfügbar sein wird, aber unten können Sie sich zumindest vier Screenshots ansehen.