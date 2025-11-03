Die Heimatschutzbehörde sagt, dass sie weiterhin Spielbilder als Inspiration für Beiträge in den sozialen Medien verwenden werden

HQ

Seit einiger Zeit nutzen verschiedene Bereiche der US-Präsidialverwaltung entweder KI-Dienste, um schnelle Memes zu generieren, oder vorhandene Popkultur-Bilder, um entweder die Stärke des amtierenden Präsidenten Donald Trump zu signalisieren oder ihren anhaltenden Kampf gegen illegale Einwanderer zu fördern.

Kürzlich entschieden sie sich jedoch nicht für KI-generierte Kunstwerke, sondern verwendeten stattdessen ein Bild aus Halo: Combat Evolved, das Einwanderer mit der Sintflut vergleicht, der parasitären Spezies, die die größte existenzielle Bedrohung für die Menschheit im Halo-Universum darstellt.

Die Journalistin Alyssa Mercante hat nun eine offizielle Erklärung des Department of Homeland Security erhalten, die bestätigt, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass sie sich von Videospielen inspirieren lassen:

"Wir werden die Menschen dort erreichen, wo sie sind, mit Inhalten, mit denen sie sich identifizieren und die sie verstehen können, sei es Halo, Pokémon, Herr der Ringe oder ein anderes Medium. Das DHS konzentriert sich weiterhin darauf, das Bewusstsein für die Flut von Verbrechen zu schärfen, die kriminelle illegale Einwanderer in unserem Land angerichtet haben. Wir werden nicht langsamer."

Allerdings ist es ohne ausdrückliche Genehmigung technisch illegal, eine etablierte Marke zu verwenden, um eine bestimmte politische Agenda zu fördern – aber Microsoft hat sich noch nicht zu der Angelegenheit geäußert.