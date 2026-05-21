Die Heelers schließen sich Funko Pop an! mit Figuren von Bluey, Bingo, Bandit und Chilli

HQ

Es fällt schwer, an ein großes Franchise (oder überhaupt ein kleines) zu denken, das nicht als Funko Pop! aufgetaucht ist. Figur. Trotz einiger finanzieller Schwierigkeiten bleibt Funko eine der bekanntesten Sammlermarken. Und nun hat es eine neue Produktlinie eingeführt, inspiriert von der berühmtesten Hundefamilie im heutigen Fernsehen: Bluey.

Das australische Animationsphänomen, das 2018 Premiere feierte, ist ein echter Hit, der andere große Namen, sogar Mickey Mouse selbst, bei jüngeren Kindern in der Beliebtheit überholt hat. Es ist also logisch, dass ihre Abenteuer von der Leinwand verschwinden und nun in eine Sammlung von 13 Funko-Produkten verwandelt werden.

Zu den Figuren gehören neben mehreren der Starhunde Bluey, ihre kleine Schwester Bingo, ihre Mutter Chilli und ihr Vater Bandit, weitere wie eine Jumbo-Figur von Bluey über 25 cm groß, ein Set mit Bluey und Bingo, verkleidet als die älteren Damen Janet und Rita, die in ihren Spielen sehr beliebt sind, und außerdem eine Sammlung von Funko-'Minis' mit Blueys Mitschülern wie Chloe, Mackenzie, Rusty, Indy, Coco, Snickers, Jack und Winton.

Du kannst dir den Bluey Funko Pop besorgen! Sammlung über diesen Link, und machen Sie sich bereit, denn ein Film ist in Arbeit und soll bald in die Kinos kommen.