Die HD-2D-Remakes von Dragon Quest haben inzwischen mehr als vier Millionen verkaufte Exemplare überschritten

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Heute ist ein großer Tag für Dragon Quest-Fans, denn es ist das offizielle 40-jährige Jubiläum der Reihe, die oft als Vater aller JRPGs gilt. Um diesen Moment zu markieren, wird uns gesagt, wir sollen eine Sondersendung erwarten, die sich möglicherweise nur auf Dragon Quest XII: The Flames of Fate konzentriert, aber darüber hinaus wurde bekannt, dass die jüngsten HD-2D-Remakes der Serie einen beeindruckenden Verkaufsmeilen erreicht haben.

In einem Beitrag in den sozialen Medien heißt es, dass die HD-2D-Remakes von Dragon Quest I, II und III insgesamt inzwischen vier Millionen verkaufte Exemplare überschritten haben. Zum Vergleich: Das bedeutet, dass zwei einzigartige Produkte den Verkaufsmeilenstein überschritten haben, da die HD-2D-Remakes von Dragon Quest I und II in einer Edition gebündelt sind, während Dragon Quest III getrennt steht.

Keine schlechte Leistung, und diese Daten zeigen deutlich, dass es weiterhin großes Interesse an Dragon Quest und dem HD-2D-Format gibt, das Square Enix mit großem Erfolg genutzt hat, unter anderem bald wieder in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, wenn es Mitte Juni erscheint.