Die HBO-Serie "The Last of Us" gewann am ersten Abend die meisten Emmy Awards

Viele von uns sind der Meinung, dass HBO und PlayStation Productions fantastische Arbeit geleistet haben, um The Last of Us in eine TV-Serie zu verwandeln, daher war es wirklich lustig zu erfahren, dass die Serie im vergangenen Juli für 24 Emmy Awards nominiert wurde. Weißt du, was besser ist als das? Ich habe einen Haufen davon gewonnen.

Denn die erste Nacht der 75. Creative Arts Emmy Awards ist nun vorbei, und The Last of Us gewann erstaunliche acht Kategorien, darunter als herausragender Gastdarsteller und beste Schauspielerin in einer Dramaserie für Nick Offerman bzw. Storm Reid. Als Norweger muss ich natürlich auch hervorheben, dass die Storm Studios den Emmy für herausragende visuelle Spezialeffekte mit nach Hause genommen haben.

The Last of Us hat nicht gerade alles gewonnen, aber es sagt viel aus, wenn der zweite Platz in Bezug auf die Anzahl der Preise ein Dreikampf mit The Bear, The White Lotus und Wednesday war, die jeweils vier gewannen.

Hier sind alle Gewinner der ersten Nacht der 75. Creative Arts Emmy Awards, aufgelistet nach Anzahl der Gewinne:

Herausragende Gastdarstellerin in einer Dramaserie

Storm Reid als Riley Abel in "Left Behind" von The Last of Us

Herausragender Gastdarsteller in einer Dramaserie

Nick Offerman als Bill in The Last of Us' "Long, Long Time"

Herausragende visuelle Spezialeffekte in einer Staffel oder einem Film

Der Letzte von uns

Herausragendes Design des Haupttitels

Der Letzte von uns

Hervorragende Bildbearbeitung für eine Dramaserie

The Last of Us in "Ertragen und Überleben"

Hervorragendes prothetisches Make-up

The Last of Us in "Infected"

Hervorragender Tonschnitt für eine Comedy- oder Dramaserie (eine Stunde)

The Last of Us in "When You're Lost in the Darkness"

Hervorragende Tonmischung für eine Comedy- oder Dramaserie (eine Stunde)

The Last of Us in "When You're Lost in the Darkness"

Herausragendes Casting für eine Comedyserie

Der Bär

Hervorragender Bildschnitt für eine Single-Camera-Comedy-Serie

Der Bär in "System"

Hervorragender Tonschnitt für eine Comedy- oder Dramaserie (halbe Stunde) und Animation

Der Bär in "Review"

Hervorragende Tonmischung für eine Comedy- oder Dramaserie (halbe Stunde)

Der Bär in "Review"

Herausragendes Casting für eine Dramaserie

Der weiße Lotus

Herausragendes zeitgenössisches Hairstyling

Der weiße Lotus in "Entführungen"

Hervorragende Musikaufsicht

Der weiße Lotus in "Elefantenbulle"

Herausragende Musikkomposition für eine Serie (Original Dramatic Score)

Der weiße Lotus in "Im Sandkasten"

Herausragende Original-Titelmusik

Danny Elfman in Wednesday

Herausragende zeitgenössische Kostüme für eine Serie

Mittwoch in "Das Kind des Mittwochs ist voller Leid"

Herausragendes zeitgenössisches Make-up (nicht prothetisch)

Mittwoch in "Wehe was für eine Nacht"

Herausragendes Szenenbild für ein narratives, zeitgenössisches Programm (eine Stunde oder mehr)

Mittwoch in "Das Kind des Mittwochs ist voller Leid"

Herausragende Besetzung für eine limitierte Anthologie-Serie oder einen Film

Rindfleisch

Herausragende Bildbearbeitung für eine limitierte oder Anthologie-Serie oder einen Film

Rindfleisch in "Figuren des Lichts"

Herausragende zeitgenössische Kostüme für eine limitierte Anthologie-Serie oder einen Film

Rindfleisch in "Die Vögel singen nicht, sie kreischen vor Schmerzen"

Herausragende historische Kostüme für eine limitierte oder Anthologie-Serie oder einen Film

Daisy Jones & The Six in "Track 8: Looks Like We Made It"

Hervorragende Tonmischung für eine limitierte oder Anthologie-Serie oder einen Film

Daisy Jones & The Six in "Track 10: Rock 'N' Roll Suicide"

Herausragender Gastdarsteller in einer Comedyserie

Sam Richardson als Edwin Akufo in Ted Lasso "International Break"

Herausragende Originalmusik und Liedtexte

Ted Lasso mit Ed Sheeran, Foy Vance und Max Martins "A Beautiful Game" in "So Long, Farewell"

Herausragende Kameraarbeit für eine Serie (eine Stunde)

Die wunderbare Mrs. Maisel in "Vier Minuten"

Ausstehende Periode und/oder Charakter-Make-up (nicht-prothetisch)

Die wunderbare Mrs. Maisel in "Susan"

Herausragender Fernsehfilm

Seltsam: Die Geschichte von Al Yankovic

Herausragende Musikkomposition für eine limitierte oder Anthologie-Serie, einen Film oder ein Special (Original-Dramaturgie)

Seltsam: Die Geschichte von Al Yankovic

Herausragendes Motion-Design

Frau Marvel

Hervorragender Tonschnitt für eine limitierte oder Anthologie-Serie, einen Film oder ein Special

Beute

Hervorragende Stuntkoordination für eine Dramaserie, eine limitierte oder Anthologie-Serie oder einen Film

Die Jungs

Hervorragende Stunt-Koordination für eine Comedy-Serie oder ein Varieté-Programm

Barry

Herausragende Stunt-Performance

Der Mandalorianer in "Kapitel 24: Die Rückkehr"

Herausragendes Szenenbild für ein narratives Programm (halbe Stunde)

Nur Morde im Gebäude in "Sparring Partners"

Herausragende Choreografie für Scripted Programming

Blindspotting in "The History / San Quentin Blues"

Herausragende historische Kostüme für eine Serie

Der Große in "Wähle deine Waffe"

Herausragende Fantasy / Sci-Fi Kostüme

Haus des Drachen in "Die Erben des Drachen"

Herausragende Gastdarstellerin in einer Comedyserie

Judith Light in Pokerface's "Die Zeit des Affen"

Herausragende Periode und/oder Charakter-Frisur

Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte in "Kronjuwelen"

Herausragendes Szenenbild für eine Erzählperiode oder ein Fantasy-Programm (eine Stunde oder mehr)

Guillermo del Toros Kuriositätenkabinett

Herausragende visuelle Spezialeffekte in einer einzigen Episode

Fünf Tage am Memorial in "Day Two"

Herausragender Schauspieler in einer kurzen Comedy- oder Dramaserie

Tim Robinson in Ich denke, du solltest mit Tim Robinson gehen

Herausragende Schauspielerin in einer kurzen Comedy- oder Dramaserie

Jasmine Guy in Chroniken von Jessica Wu

Hervorragende Bildbearbeitung für eine Multi-Kamera-Comedy-Serie

Nachthof in "Pilot"

Herausragende Kameraarbeit für eine Serie (halbe Stunde)

Atlanta in "Andre Wyeth. Alfreds Welt"

Herausragende Kameraarbeit für eine limitierte oder Anthologie-Serie oder einen Film

Schwarzer Vogel in "Hand zum Mund"

In der Zwischenzeit ist es interessant zu sehen, dass The Last of Us zum Zeitpunkt des Schreibens noch keinen einzigen Golden Globe gewonnen hat, aber wir werden sehen, ob sich das ändert, wenn Staffel 2 im Jahr 2025 kommt.

Schalten Sie an diesem Wochenende ein, um zu sehen, ob Bella Ramsey und Pedro Pascal bei den Primetime Emmys als beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller ausgezeichnet werden können.