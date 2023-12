Die Hauptgeschichte von Final Fantasy VII: Rebirth dauert 40 Stunden, um sie zu meistern

HQ

Final Fantasy VII: Rebirth ist eines der am meisten erwarteten Spiele für 2024 und erscheint in nur wenigen Monaten am 29. Februar.

Während wir uns dem Veröffentlichungsdatum nähern, kommen immer mehr Details über diesen zweiten Teil des Remakes ans Licht. Laut Game Informer wissen wir, dass Final Fantasy VII: Rebirth in seiner Hauptquest etwa 40 Stunden brauchen wird, um es zu besiegen.

Aber da sich etwa 80% des Spiels um die Erkundung drehen, kann man, wenn man auch nur in einige der Nebeninhalte eintaucht, leicht bis zu 60+ Stunden erreichen. Wie wir berichtet haben, hat das Spiel über 100 Stunden Inhalt, und um so viel Zeit zu verbringen, musst du viel erkunden, aber selbst dann wirst du vielleicht nicht alles entdecken.